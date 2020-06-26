Ново-Огарево, Московская область, , 15:12 — REGNUM Штабы «Мы вместе» продолжают активность даже несмотря на то, что эпидемия пошла в России на спад. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 июня заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками общероссийской акции «Мы вместе», оказывающими помощь в условиях пандемии коронавируса.

«Сейчас эпидемия, слава богу, отступает, и объём задач для волонтёров начинает понемножку снижаться. Вы действительно на совесть сделали свою работу, и только можно радоваться, сказать вам ещё раз слова благодарности — на дворе лето, как мы видим, можно и отдохнуть с чувством выполненного долга, но, насколько я знаю, штабы акции «Мы вместе» не расходятся», — заявил Путин.

«Хорошо вас понимаю, когда есть сплочённая команда единомышленников, опыт работы в сложных условиях, хочется браться за новые задачи. Вновь и вновь испытывать настоящую радость от того, что помогаешь другим. Уверен, у вас много идей и проектов. И это очень хорошо», — подчеркнул он.

Президент пообещал, что если потребуется дополнительная поддержка, государство обязательно её обеспечит.