Москва, , 15:11 — REGNUM В России создадут пять новых военных полигонов, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

«В соответствии с планом деятельности на 2019−2025 годы формируется пять новых полигонов», — сказал он на заседании коллегии ведомства.

Министр добавил, что два полигона будут построены в Западном военном округе и три в Воздушно-десантных войсках.

Как сообщало ИА REGNUM, около полутора тысяч военных строителей прибудут в Псковскую область на следующей неделе для строительства новой инфекционной больницы, о которой медики региона попросили лично президента РФ Владимира Путина.

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