Москва, , 15:10 — REGNUM Снижение ключевой ставки российским ЦБ вызвало целую бурю обсуждений. Уж не сменил ли ЦБ идеологию, взявшись, наконец, поднимать реальный сектор. О том, почему отгадка лежит, скорее, в области высоких банковских раскладов, чем в суровой практике промышленности, рассказывает автор ИА REGNUM Галина Смирнова.

Эльвира Набиуллина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В погоне за «священными» 4% инфляции ЦБ готов оставить за кадром многое из реально происходящего в экономике страны. В том числе, похоже, и за дефляцию, которая должна сопровождаться снижением цен и остановкой продаж, ЦБ принимает что-то другое.

А ведь как мы наблюдаем, продажи действительно падают, только вот цены не спешат устремиться вслед за ними, как было бы естественно в рамках рыночной логики. Что же это за парадокс, в котором оказалась экономика страны, и не станет ли наблюдаемый порочный круг воронкой водоворота?

Читайте подробности в статье Галины Смирновой «Политика ЦБ: всё так плохо, что можно и ключевую ставку снизить?».