Херсон, Украина, , 15:19 — REGNUM В Херсоне появились плакаты в честь годовщины провозглашения «украинского государства», которое произошло 30 июня 1941 года во Львове. Фото плакатов опубликовало 26 июня издание Strana.ua.

На плакатах сказано, что жителей Херсона с этой «торжественной датой» поздравляет мэр города Владимир Миколаенко, а также депутаты городского совета. Рядом помещена вырезка из газеты «Самостийна Украина» от 30 июня 1941 года, в которой сказано:

«Воссозданное Украинское государство будет тесно сотрудничать с национал-социалистической Великой Германией, которая под руководством Адольфа Гитлера создаёт новый порядок в Европе и мире и помогает украинскому народу освободиться из-под московской оккупации».

Напомним, о «независимости Украины» заявил во Львове один из главарей ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ярослав Стецько, после того, как приехал туда в обозе нацистских войск. Инициативу коллаборационистов немцы не оценили и разогнали их «органы местного самоуправления».

Читайте подробнее: Антибольшевистский блок: фашистские корни современной Украины