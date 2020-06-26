Ново-Огарево, Московская область, , 15:03 — REGNUM Более чем 3 млн граждан России была оказана помощь волонтёрами. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 июня заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками общероссийской акции «Мы вместе», оказывающими помощь в условиях пандемии коронавируса.

«По самым скромным подсчётам, волонтёры оказались действенную практическую помощь более чем 3 млн наших граждан. Прежде всего тем, кто особенно нуждался во внимании и заботе: инвалидам, тяжело больным, пожилым людям», — заявил Путин.

«Отмечу также, что добровольческие инициативы поддерживал и отечественный бизнес, и совсем небольшие компании. И, конечно, крупнейшие частные, государственные корпорации — там, по-моему, собрали 1 млрд 800 млн рублей», — подчеркнул он.