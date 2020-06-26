Стокгольм, , 15:06 — REGNUM C 27 июня правительство Дании откроет свои границы для возобновления международного сообщения со странами Евросоюза. Однако жителям Швеции за исключением одного приграничного региона по-прежнему будет отказано в праве посетить территорию Дании. По этой причине член областного совета в Сконе предложил установить лаборатории для сдачи анализов прямо на датско-шведской границе с тем, чтобы жители региона также смогли совершить поездку в Данию. Об этом 26 июня сообщило шведское агентство SVT Nyheter.

Для туристов из Швеции Дания останется закрытой страной, въезд на территорию которой невозможен по решению датских властей. 25 июня Государственный институт вакцин Дании опубликовал сообщение, согласно которому только жители шведского пограничного региона Вестерботтен смогут совершать поездки в Данию.

Таким образом, жителям другого пограничного региона Сконе в праве пересечь границу с Данией будет отказано. С таким решением не согласен член областного совета в Сконе Хенрик Фритзон. Он считает, что это затронет слишком много шведов, которые тесно связаны с Данией. По этой причине Фритзон предложил установить мобильные лаборатории на датско-шведской границе и проводить экспресс-тесты на COVID-19, тем самым позволив жителям региона пересекать границу.

«Есть тесты, которые показывают результаты в течение десять минут. Можно просто установить лаборатории для тестирования прямо на границе», — заявил Фритзон.