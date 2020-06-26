Ново-Огарево, Московская область, , 14:59 — REGNUM Взлёт волонтёрского движения на фоне эпидемии коронавируса показал высокий уровень сознательности граждан. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 июня заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками общероссийской акции «Мы вместе», оказывающими помощь в условиях пандемии коронавируса.

«Хотел бы сказать большое спасибо. Большое спасибо вам, вашим единомышленникам, волонтёрам, сотрудникам общественных и некоммерческих организаций — всем великодушным людям, которые в трудную минуту проявили лучшие человеческие качества», — заяявил Путин.

«Бескорыстно, по собственной инициативе совершали добрые поступки во имя жизни, здоровья наших сограждан. В такой сердечной щедрости и отзывчивости, готовности отвечать на вызовы всем миром всегда заключалась сила нашего народа», — подчеркнул он.