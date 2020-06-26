Екатеринбург, , 14:54 — REGNUM В Свердловской области схиигумен Сергий (Романов) не явился на заседание епархиального суда над ним, которое было назначено на 26 июня. Об этом сообщае пресс-служба епархии.

На суде планировалось рассмотреть вопрос о поведении заштатного клирика. Но сделать это не удалось. В связи с неявкой подсудимого было принято решение провести очередное заседание 3 июля.

«Вызвать схиигумена Сергия (Романова) на это заседание повесткой», — добавили в епархии.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской («Единая Россия») ранее был запрещён в служении. Причиной стала критика действий власти в условиях пандемии коронавируса. Над ним назначили церковный суд. Лн явился на заседание, но только огласил свою позицию и покинул собрание.