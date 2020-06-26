Копенгаген, , 16:15 — REGNUM Власти Дании считают, что эпидемиологическая ситуация в Швеции в связи с распространением коронавируса все еще не позволяет открыть датско-шведскую границу. Однако не всем шведам отказано в праве посетить Данию. Так, жители пограничного региона Вестерботтен могут совершить поездку в Данию, пройдя санитарный контроль на границе. Об этом 25 июня сообщила шведская газета Kvällsposten.

Напомним, что с 27 июня правительство Дании открывает свои границы для всех стран Евросоюза за исключением Португалии и Швеции, эпидемиологическая ситуация в которых признана нестабильной. Для некоторых шведов власти Дании все же сделали исключения, позволив жителям пограничного Вестерботтена совершать поездки на территорию страны.

Однако и для них существуют определенные ограничения на въезд. Те граждане Швеции, которые хотят пересечь границу, должны предоставить документы, подтверждающие местожительства в Вестерботтене, и справку с отрицательным тестом на COVID-19, срок сдачи которого не превышает 72 часа.