Симферополь, , 15:07 — REGNUM В Крыму по итогам первого дня голосовании по поправкам к Конституции РФ явка составила 13,57%. Об этом ИА REGNUM 26 июня сообщили в Избирательной комиссии Республики Крым.

«По итогам первого дня в республике проголосовало 201 768 избирателей, что составляет 13,57% от числа избирателей», — уточнили в избиркоме.

По словам представителей избиркома, в РК зарегистрировано 1 487 268 избирателей, сформировано 27 территориальных и 1165 участковых избирательных комиссий.

Как сообщало ИА REGNUM, с 26 июня в республике ввели новые единые графики голосования по поправкам в Конституцию РФ: с 8 утра и до 8 вечера на всех участках.