Симферополь, 26 июня 2020, 15:07 — REGNUM В Крыму по итогам первого дня голосовании по поправкам к Конституции РФ явка составила 13,57%. Об этом ИА REGNUM 26 июня сообщили в Избирательной комиссии Республики Крым.
По словам представителей избиркома, в РК зарегистрировано 1 487 268 избирателей, сформировано 27 территориальных и 1165 участковых избирательных комиссий.
Как сообщало ИА REGNUM, с 26 июня в республике ввели новые единые графики голосования по поправкам в Конституцию РФ: с 8 утра и до 8 вечера на всех участках.