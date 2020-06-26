Киев, , 14:57 — REGNUM Внеочередной съезд партии «Голос» прекратил депутатские полномочия Святослава Вакарчука, сообщила 26 июня пресс-служба партии.

В пресс-службе отметили, что Вакарчук останется членом политсилы.

«К сожалению, Верховная рада не оставила мне выбора, хоть я и надеялся на уважение коллег к решению свободного человека», — заявил Вакарчук.

На съезде партии также был утверждён новый устав, который регулирует процедуру создания партийных организаций на местах.

Напомним, Верховная рада Украины отказала Вакарчуку в праве сложить полномочия депутата. Певцу пришлось выйти из своей фракции, а также пройти процедуру исключения из избирательного списка.

Читайте также: Певец Святослав Вакарчук вышел из фракции «Голос»