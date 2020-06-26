Киев, 26 июня 2020, 14:57 — REGNUM Внеочередной съезд партии «Голос» прекратил депутатские полномочия Святослава Вакарчука, сообщила 26 июня пресс-служба партии.
В пресс-службе отметили, что Вакарчук останется членом политсилы.
На съезде партии также был утверждён новый устав, который регулирует процедуру создания партийных организаций на местах.
Напомним, Верховная рада Украины отказала Вакарчуку в праве сложить полномочия депутата. Певцу пришлось выйти из своей фракции, а также пройти процедуру исключения из избирательного списка.
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