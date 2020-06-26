Сеул, , 14:55 — REGNUM Чуть больше половины граждан Южной Кореи не видят необходимости в объединении Юга и Севера в условиях мирного сосуществования. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Корейский институт по вопросам национального воссоединения (KINU).

Согласно результатам опроса, проведенного с 20 мая по 10 июня среди 1003 человек в возрасте от 18 лет, вышеуказанный ответ дали 54,9% респондентов, что на 11,8% больше, чем по результатам опроса, проведенного в 2016 году.

С другой стороны, число респондентов, высказывающихся за объединение, напротив, сократилось на 11%, до 26,3%.

По возрастной категории за мирное существование высказались 45,6% лиц в возрасте старше 70 лет, 55,9% — в возрасте от 30 лет, 63,6% — в возрасте от 10 до 30, а за воссоединение: 36,7% — в возрасте старше 70 лет, 19,3% — в возрасте от 30 лет, 17,9% — в возрасте от 10 до 30 лет.

Кроме того, 64,8% респондентов уверены в том, что объединение Южной Кореи и КНДР выгодно, а 61,1% — вовсе не интересуются ситуацией в КНДР.

Уровень доверия к главе КНДР Ким Чен Ыну также сократился до 15,6%. 45,7% респондентов считают необходимым стремиться к диалогу с КНДР, а 90,2% — необходимым союз Южной Кореи и США.