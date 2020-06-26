Москва, , 14:39 — REGNUM В связи с расовыми беспорядками в США начинает концентрироваться её белое население, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 26 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Ситуация сейчас развивается по законам жанра. Вообще всё, что сейчас происходит, напоминает мне американский фильм «Хвост виляет собакой», который хорошо провидчески запрограммировал американское общество действовать так, как оно действует, — сказал Мухин. — Все акторы, участвующие в этом, получают свои бенефиции. Трамп выжидает. Пружина начинает сжиматься, а белая Америка начинается концентрироваться. А белая Америка — это электорат Трампа. Всё происходит по законам предвыборной кампании. Демократы применили модели цветных революций».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп сказал, что с представителями Демократической партии США сложнее договориться, чем с КНДР, Россией и Китаем.