Тбилиси, , 14:24 — REGNUM Правительство Грузии на выплате компенсаций оставшимся без работы самозанятым гражданам сэкономило 300 млн лари и эту сумму направит на те расходы, которые оно не урезало в откорректированном бюджете, заявил на заседании парламента Грузии 26 июня председатель фракции «Национальное движение» Роман Гоциридзе. Так он откликнулся на ежегодный отчет премьер-министра Георгия Гахарии, с которым тот выступил перед законодателями.

«Если понаблюдать за депутатами от «Грузинской мечты», в последнее время они выучили новое слово — фейк-ньюс, и вы фейкуете уже 2 дня. Вы подготовили самый фейковый бюджет, который сегодня уже практически мертв. Вы говорили, что окажете прямую финансовую помощь 350 тысячам оставшихся без работы и 250 тысячам самозанятых. Вы обещали оказать прямую финансовую помощь 600 тысячам граждан. Через несколько дней процесс регистрации завершится, но 400 тысяч человек обещанной помощи так и не получили», — заявил Гоциридзе.

По его информации, 300 лари в виде однократной денежной помощи смогли получить лишь около 100 тысяч самозанятых, но и тем пришлось пройти через крайне усложненную процедуру регистрации и предоставления каких-то справок.

«Те 300 миллионов лари, которые вы сэкономили на этом деле, будут направлены на поддержку ваших бизнесов, приближенных к вам компаний, на коррупционные расходы, политически мотивированные расходы. Вы сэкономили эти деньги для выборов и сделали это за счет оставшихся без работы людей», — подчеркнул Роман Гоциридзе.

Напомним, что откорректированный вариант госбюджета, в который внесены расходы, возникшие в связи с пандемией коронавируса, парламент Грузии утвердил 24 июня.