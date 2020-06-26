Белград, , 14:23 — REGNUM Обвинения, предъявленные 24 июня лидеру самопровозглашенного Косово Хашиму Тачи, непосредственно связаны с его планами встретиться 27 июня в Белом доме с президентом Сербии Александром Вучичем и спецпредставителем президента США по диалогу Белграда и Приштины Ричардом Гренеллом. Такое мнение ИА REGNUM высказал профессор юридического факультета Университета в Крагуеваце (Сербия) Зоран Чворович.

Напомним, 24 июня Хашим Тачи и сменивший его на посту главы Демократической партии Косово Кадри Весели были вызваны в Гаагу после предъявления обвинения со стороны Специального трибунала по Косово. Весели и Тачи обвиняются в многочисленных убийствах.

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По мнению эксперта, обвинительный акт не случайно был опубликован за несколько дней до запланированной поездки, которая была заявлена как «переломная» для будущего статуса так называемой Республики Косово.

«Понятно, что обвинение в самых тяжких преступлениях является своеобразным давлением на Тачи. Если мы исходим из того, что в Белом доме планировалось подписание некого соглашения между Белградом и Приштиной, то можно предположить, что за обвинительным актом стоят контролирующие международное правосудие глобалистские либеральные круги, близкие к американскому «глубинному государству». Предъявлением обвинительного акта они хотели помешать Тачи подписать соглашение с Вучичем при посредничестве администрации Дональда Трампа», — допустил Чворович.

Эксперт напомнил, что Тачи ранее неоднократно давал понять, что он готов вести переговоры с Вучичем о территориальном обмене и что они еще в 2018 году почти достигли договоренности вокруг «разграничения». Согласно этому плану, Приштина уступила бы Белграду часть северного Косово при условии, что Сербия признает независимость своего южного края и не будет препятствовать его вступлению в ООН, добавил он.

«Тем не менее есть и другое предположение — допустим, в Белом доме 27 июня не было запланировано подписание соглашения. Но эти переговоры должны были стать серьезным шагом на пути к подписанию документа, который, по всей видимости, уже существует в готовом виде. Опыт переговоров в Рамбуйе подсказывает, что это не исключено — тогда на стол переговоров были положены уже заранее подготовленные документы. Сама встреча в Вашингтоне в этом случае была задумана как своеобразная подготовка общественности, как сербской, так и косовской. Если это так, обвинение в военных преступлениях должно заставить Тачи согласиться с планом, который для него, так же, как и для большинства албанских политических лидеров, просто неприемлем», — рассказал Чворович.

По словам эксперта, речь может идти о единственном плане по Косово и Метохии, который позволил бы Вучичу остаться у власти и который дал бы ему основания для того, чтобы представить исчезновение Косово и Метохии с карты Сербии как своеобразную победу.

«Вучич мог бы получить части муниципалитетов Зубин Поток, Лепосавич и Звечан (но не Косовскую Митровицу), не отдавая при этом взамен три муниципалитета центральной Сербии — Прешево, Буяновац и Медведжу, как того требовал Тачи. В этом случае Трамп дал бы Вучичу шанс оправдать перед сербской общественностью антиконституционный акт признания Косово, который приравнивается к уголовному преступлению», — полагает юрист.

«В любом случае сербская общественность должна обратить внимание на единство албанских сепаратистских лидеров. С Хашимом Тачи солидарен и новый премьер-министр так называемого Косово Авдулла Хоти. Не надо забывать, что Хоти — член «Демократического союза Косово», который больше всего пострадал от преступников из Освободительной армии Косово под руководством Хашима Тачи и Рамуша Харадиная в 1999 году — после косовских сербов, разумеется. Это единство среди политических лидеров косовских албанцев говорит в пользу второй версии — администрация Трампа, по всей видимости, подготовила план, который не подходит албанцам. В любом случае и администрация Трампа, и «глубинное государство» имеют схожие взгляды на косовскую проблему. И та и другая линия американской политики подразумевают вступление Косово в ООН. Сербы не должны надеяться на то, что приближённые Трампа вдруг поймут необходимость соблюдения территориальной целостности Сербии», — считает эксперт.

Касаясь роли России в косовском урегулировании, Чворович отметил, что никто не может сказать, готов ли Кремль поддержать в СБ ООН тот документ по Косово и Метохии, который расходится с Резолюцией 1244.

«В резолюции в четырех местах говорится о том, что широкая автономия для Косово и Метохии не должна угрожать территориальной целостности Сербии. Тем не менее каждый должен понимать, что в тот момент, когда Москва согласится на прием сепаратистского Косово в ООН, она лишится единственного международно-правового инструмента, который может влиять на отношения на Балканах и в Юго-Восточной Европе. С этого момента откроется реальная возможность вступления в НАТО не только Косово, но и Сербии. Без политического присутствия России в регионе позиция военного нейтралитета на Балканах станет неосуществимой», — резюмировал Зоран Чворович.