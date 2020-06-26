Тбилиси, , 14:18 — REGNUM Грузия развивает стратегическое партнерство с США по всем направлениям, которые критически важны как для самой Грузии, так и для ее главного стратегического партнера, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, выступая с ежегодным отчетом на заседании парламента 26 июня.

По его словам, такими критически важными направлениями являются процесс демократизации, защита прав человека, безопасность и экономическое сотрудничество.

Премьер выразил Соединенным Штатам благодарность за конкретную текущую помощь в борьбе с коронавирусом, а также отметил значение ранее оказанной помощи, благодаря которой Грузия сегодня имеет такое учреждение, как лаборатория Лугара.

«Особенно хочу поблагодарить США за помощь, которая оказывалась нам на протяжении прошлых лет и материальным результатом которой стала лаборатория Лугара, выполняющая сегодня свою конкрентную и очень важную функцию в борьбе с эпидемией», — заявил Гахария.

Новым «измерением» двустороннего сотрудничества премьер назвал экономическое направление, в рамках которого ведется работа над введением специальных режимов торговли.

«Конечно, мы очень осторожно говорим о специальных режимах торговли, которые можем получить в перспективе. Нам предстоит очень внимательная и детальная работа в этом направлении», — заявил Гахария.