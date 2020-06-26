26 июня 2020 | Время чтения 7 мин

Владимир Путин: «Если республика вошла в состав СССР, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом решила выйти из состава этого Союза, то тогда выходила бы с чем пришла. И не тащила бы с собой подарки от русского народа!»

Владимир Васильев, , 17:21 — REGNUM Важнейшее событие в России произошло 2 июня 2020 года. Президент России Владимир Путин указом от 2 июня 2020 года №355 утвердил «Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания». Следует заметить, что впервые этот документ стал общедоступным. Ранее многие десятилетия документы подобного рода являлись секретными.

Открытая крышка ракетной шахты Иван Шилов © ИА REGNUM

Такой подход является разумным потому, что демонстрирует открытую декларацию действий России в ответ на возможную агрессию потенциального противника посредством угрозы применения ядерного оружия. «Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» опубликованы не случайно и появились в период серьёзного обострения международной обстановки и ухудшения ситуации в сфере стратегической стабильности.

2 августа 2019 года прекратил своё действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), участниками которого с 1987 года являлись СССР (Россия) и США. Кстати, именно Вашингтон стал инициатором его расторжения. Напомним, что ранее, 13 июня 2002 года, Соединённые Штаты вышли из Договора по противоракетной обороне, подписанного Москвой и Вашингтоном в 1972 году.

22 мая 2020 года США официально уведомили участников Договора по открытому небу о своем выходе из соглашения, и спустя шесть месяцев Вашингтон будет свободен от любых обязательств, связанных с этим договором.

5 февраля 2021 года истекает срок действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), заключённого между США и Россией в 2010 году. Шансы на его продление или на подписание нового договора ничтожно малы из-за позиции Вашингтона по данному вопросу.

Таким образом, США системно сносят всю договорную базу, являющуюся краеугольным камнем стратегической стабильности и безопасности.

Однако в результате всех этих действий Соединённым Штатам не удалось получить преимуществ и сместить баланс в сфере стратегических вооружений в свою пользу. Скорее наоборот, такой подход Вашингтона побудил Россию ускорить разработку новейших образцов оружия. И результат получился ошеломляющий.

Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию 15 января 2020 года заявил: «Наши шаги по укреплению национальной безопасности были сделаны своевременно и в достаточном объеме. Впервые, хочу это подчеркнуть, впервые за всю историю существования ракетного ядерного оружия, включая и советский период, и новейшее время, мы никого не догоняем, а наоборот — другим ведущим государствам мира еще только предстоит создать оружие, которым уже обладает Россия».

Согласно ст. 16 «Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», силы ядерного сдерживания Российской Федерации включают в себя ядерные силы наземного, морского и воздушного базирования. Надо отметить, что по состоянию на конец декабря 2019 года уровень современности в российской ядерной триаде составляет 82%.

Подробнее остановимся на силах наземного базирования — Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН). На РВСН, кстати, приходится 60% от общего количества носителей и боевых зарядов. На конец декабря 2019 года уровень современности в Ракетных войсках стратегического назначения превысил 76%. В 2024 году доля современных ракетных комплексов будет доведена до 100%, то есть в боевом составе РВСН совсем не останется устаревающих ракетных комплексов советского производства.

Сопоставление наземных компонент стратегических сил США и России говорит о том, что Соединённые Штаты отстают от нашей страны как минимум на 8−12 лет. США смогут полностью обновить своих наземные ядерные силы в лучшем случае в начале-середине 2030-х годов. К этому времени они планируют поставить на боевое дежурство вместо стоящих на вооружении с 1970-х годов МБР Minuteman III новую межконтинентальную баллистическую ракету.

С точки зрения военного строительства в России 2020 год очень важен. Его стратегической задачей является завершение подготовки плана обороны страны на 2021−2025 годы. В ходе этой работы должны быть в полной мере учтены и оценены произошедшие изменения военно-политической обстановки в мире и перспективы её развития, проведён всесторонний анализ потенциальных военных угроз и определены меры по применению и дальнейшему совершенствованию Вооружённых сил РФ.

С точки зрения совершенствования ядерной триады перед Министерством обороны России в 2020 году стоит ряд приоритетных задач. Ракетные войска стратегического назначения должны поставить на боевое дежурство двадцать две пусковые установки с баллистическими ракетами «Ярс» и «Авангард». В этом же году должна быть завершена модернизация шести стратегических ракетоносцев Ту-95МС.

Одна из приоритетных задач уже выполнена. 12 июня 2020 года в состав Военно-морского флота РФ вошёл первый серийный атомный подводный крейсер проекта 995А «Борей-А» «Князь Владимир», вооружённый 16 баллистическими ракетами Р-30 «Булава». Всего флот получит семь таких стратегических атомных подводных ракетоносцев.

Именно эти АПЛ станут на ближайшие десятилетия основой ядерных сил морского базирования. Сейчас в стадии постройки находятся четыре ракетоносца проекта 955А. В 2021 году должны быть заложены ещё два. Все эти корабли будут построены в рамках действующей государственной программы вооружения до 2027 года.

Однако 2020 год важен не только с точки зрения военного, но и в целом государственного строительства. Архиважным мероприятием является принятие поправок в Конституцию РФ. Голосование по поправкам в Конституцию уже началось и продлится семь дней — с 25 июня по 1 июля.

Исключительность данного события отметила директор Института Русских стратегий (РУССТРАТ) Елена Панина: «По сути, в постсоветской истории России ещё не было более важного события, чем то, которое нам предстоит 1 июля. Сейчас опять решается судьба России».

По её мнению, суть поправок заключается в обеспечении защиты национального суверенитета нашей страны, в том числе и от попыток размывания через инкорпорирование норм так называемого «международного права», а по сути, решений подконтрольных США международных институтов. Эти изменения также открывают путь к экономическому развитию, позволяя вывести финансовые и административные институты из-под внешнего управления.

Следует заметить, что серьёзным информационным ударом по коллективному Западу стала статья президента России Владимира Путина о причинах начала Второй мировой войны. 18 июня 2020 года она была опубликована в американском консервативном журнале The National Interest. Глава российского государства фактически провёл исторический ликбез для наших внешних партнеров, напомнив об истинных причинах начала Второй мировой войны и её уроках.

Историческую тему президент России продолжил и в интервью телеканалу «Россия 1» 21 июня 2020 года, где указал на допущенное при распаде СССР важное нарушение союзного договора:

«При создании Советского Союза в договоре было прописано право выхода, но поскольку не было прописано процедуры, то возникает вопрос. Если республика вошла в состав СССР, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом решила выйти из состава этого Союза, то тогда выходила бы с чем пришла. И не тащила бы с собой подарки от русского народа!»

Надо полагать, что в ряде бывших республик Союза СССР, где открыто, а где исподтишка проповедующих концепцию «российской оккупации», это заявление прогремело как гром среди ясного неба. Таким образом, Владимир Путин дал понять, что у России есть в запасе соответствующие правовые рычаги, чтобы выставить этим странам, в том числе и территориальный счёт.

Безусловно, знаковым событием является проведение парада Победы в Москве 24 июня 2020 года. Парад посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов. Дата проведения парада совпадает с датой проведения Парада Победы 24 июня 1945 года, и это формулирует достаточно ясный посыл нашим геополитическим конкурентам.

Все эти перечисленные события явно демонстрируют, что Россия постепенно переходит в совершенно новое качественное состояние. Ранее писали — Россия сосредотачивается. А сейчас, пожалуй, можно прийти к выводу, что Россия собирается перейти от стратегической обороны к стратегическому наступлению.