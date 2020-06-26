Минск, , 14:17 — REGNUM Власть в Белоруссии сильна и спокойна в преддверии президентских выборов. Об этом заявил 26 июня журналистам белорусский министр иностранных дел Владимир Макей.

Он отметил, что многие внешние и внутренние политические силы ошибаются, полагая, что «режим слаб». Так думали в 2010 году, когда тоже ожидались президентские выборы, а теперь считают, что режим стал ещё слабее.

«Уверяю вас: режим силён, спокоен, и мы уверены в том, что ситуация будет под контролем», — подчеркнул Макей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что из России в страну идут информационные вбросы, которые влияют на настроения людей.

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