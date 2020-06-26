Москва, 26 июня 2020, 14:08 — REGNUM Президент США Дональд Трамп и его администрация слишком заигрались в политику и забыли о законе и правопорядке, считает депутат Госдумы РФ Михаил Старшинов («Единая Россия»). Об этом он заявил 26 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя беспорядки в США.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон сказал, что президент США Дональд Трамп не справляется с кризисной ситуацией, в которую страна попала из-за пандемии коронавирусной инфекции.
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