Москва, , 14:08 — REGNUM Президент США Дональд Трамп и его администрация слишком заигрались в политику и забыли о законе и правопорядке, считает депутат Госдумы РФ Михаил Старшинов («Единая Россия»). Об этом он заявил 26 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя беспорядки в США.

«Товарищ Трамп всё это очень сильно запустил. То, что сделал Трамп и его администрация, — они слишком заигрались в политику и забыли о законе и правопорядке. У нас в стране мы с этим боремся. Главное — это бороться с распространением экстремистской информации. С этим должно бороться государство, и оно обязано обеспечить безопасность своих граждан», — сказал Старшинов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон сказал, что президент США Дональд Трамп не справляется с кризисной ситуацией, в которую страна попала из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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