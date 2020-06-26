Джакарта, , 14:06 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) выступил за создание туристических коридоров, чтобы стимулировать восстановление экономики в регионе, сообщает Sindonews.

Во время саммита АСЕАН, который проходил 26 июня 2020 года в онлайн формате, Джоко Видодо рассказал об экономической ситуации в мире, особенно в регионе. Читая отчет МВФ, президент заявил, что рост экономики был пересмотрен с минус 3% до минус 4,9%.

Глава государства призвал все страны АСЕАН работать усерднее, чтобы региональная экономика могли расти быстрее. Президент подчеркнул, что связность является ключевым фактором для региона АСЕАН.

Джоко Видодо пригласил всех глав государств АСЕАН назначить министров, чтобы начать обсуждения по созданию туристического коридора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезиина саммите АСЕАН заявил, что нынешняя ситуация в мире становится все более сложной из-за усиления конкуренции между державами.

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