Москва, 26 июня 2020, 14:01 — REGNUM Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России зафиксировала DDoS-атаку на свой сайт. Об этом 26 июня сообщается в Telegram-канале ЦИК.
«Фиксируем: на сайт ЦИК России идёт DDoS-атака», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным «Лаборатории Касперского», количество хакерских атак с целью довести вычислительную систему до отказа (DDoS) в последнем квартале 2019 года выросло почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
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