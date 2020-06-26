Порт-Луи, , 14:32 — REGNUM Заместитель премьер-министра Маврикия Иван Коллендавеллу ушел в отставку после публикации доклада о его предположительной причастности к коррупционному скандалу. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на доклад Управление по вопросам добросовестности и борьбы с коррупцией Африканского банка развития.

В соответствии с докладом, коррупционный скандал был связан с проектом установки четырех турбин и строительства тепловой электростанции на Маврикии.

На пресс-конференции премьер-министр страны Правинд Джагнот назвал полученные результаты «очень серьезными». Он подтвердил, что в докладе упоминается имя его заместителя.

Сам Коллендавеллу отрицает обвинения, назвав их «дикостью» в интервью корреспонденту информационного агентства Bloomberg.

«Там (в докладе) ничего не доказывает, что деньги были переданы или получены», — заявил он.