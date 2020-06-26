26 июня 2020 | Время чтения 15 мин

Фашизм, о котором судачат на митингах, — не в конституционных поправках. Он – в двух вещах: в чрезвычайщине пресловутого «коронабесия» и в амбициях рвущегося порулить «оранжизма». Настоящий, «обыкновенный фашизм» – это не про Россию, это – про Европу; именно поэтому и грабли перед нами разложены как раз на том самом направлении. «И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь!»

Владимир Павленко, , 13:56 — REGNUM В преддверие голосования по поправкам в Конституцию вспоминается одна интересная закрытая региональная аналитика весны 2012 года, кануна президентских выборов. Вот она, с некоторыми изъятиями, ибо уж больно много параллелей напрашивается…

Флаг России

«Предвыборная ситуация начинает накаляться. Создается впечатление, что оппозицией взят курс на организацию, начиная с 5 марта, либо «майдана» (постоянно действующего митинга), либо крупной провокации <…>.

<…>

Необходимо внести ясность в ситуацию вокруг проекта Общественного договора, который <…> обсуждался в эфире Первого телеканала в передаче <…> вечером 19 февраля. Смысл его был в том, чтобы с участием всех кандидатов в президенты и всех заинтересованных представителей общественности (включая несистемную оппозицию из «Лиги избирателей») выработать общепризнанные критерии для признания итогов выборов 4 марта. И, следовательно, легитимности власти. Запись этого эфира осуществлялась еще 16 февраля, и именно после этого вокруг документа начались скандалы и спекуляции, а именно:

[лидер одной оппозиционной партии] вообще на эфир не явился (повторилась ситуация с митингом на Поклонной горе), хотя его ждали и приглашали;

[лидер другой оппозиционной партии] блокировал любое конструктивное обсуждение, всех перебивал, затыкал, хамил, на любой аргумент отвечал контрвыпадом, доказывая, что «все равно обманут». После этого, уже в конце передачи, обозвал всех «фальсификаторами» и демонстративно ушел;

[бизнес-кандидат с лидером третьей оппозиционной партии] в дискуссии несколько потерялись, [первый] в большей степени, но общий лейтмотив их высказываний (особенно у [первого]) опять-таки был «все равно обманут»;

известный оранжевый активист журналист <…> (вместе с [лидером другой оппозиционной партии]), как только разговор начинал поворачиваться в конструктивное русло обсуждения конкретных шагов и процедур, сразу говорил: «Нечего обсуждать честность выборов 4 марта в отрыве от самой кампании, которая уже нечестна, ибо кандидаты освещаются неодинаково, и [главный кандидат] <…> имеет преимущество в эфирном времени». То есть уводил в сторону от темы обсуждения.

Одновременно было объявлено, что [лидеры одной и другой оппозиционных партий и бизнес-кандидат] уже подписали другое соглашение — с той самой «Лигой избирателей», которая также присутствовала у <…>.

Таким образом:

Первое. [Лидеры одной и другой оппозиционных партий и бизнес-кандидат], как и оранжевые из «Лиги избирателей», и не собирались договариваться ни о чем и ни с кем, уже предварительно договорившись между собой. Это означает, что ими взят совместный курс на конфронтацию и <…>.

Второе. У подобного проекта не может не быть координатора, и им явно является оранжевая башня <…>, которая и прежде не раз «командовала» совместными оппозиционными демаршами в Думе <…>.

Третье. Поводом для этого <…> станет непризнание [лидерами одной и другой оппозиционных партий и бизнес-кандидатом] результатов выборов и вывод своих сторонников на улицы».

Маленькое отступление. Кто такой этот «башенный координатор»? Или, точнее, кто она такая? Об этом еще в те, уже отстоящие от нас, дни вполне открыто сообщалось:

«Героини» этой публикации, которая тогда занимала третью позицию в списке «самых влиятельных женщин России», во власти давно уже нет, но «дух» ее, как видим, остается; иначе многое бы, в отличие от тех времен, сейчас пошло бы не так. Но об этом ниже.

Что предшествовало тем событиям? Вспоминаем — не так уж и много воды утекло.

Предвыборное Рождество 2012 года. Уходящая с «первого» поста натура праздничную ночь проводит в главном храме страны — присутствует на службе, которую служит тогдашний-нынешний [главный]. Старого-нового «первого лица», приходящего, точнее, возвращающегося, с ними нет; он встречает праздник в одном известном соборе Ленинграда, где настоятелем — старший брат [главного]. Результат расходящихся маневров приказывающего долго жить «тандема» выплывает наружу через неделю. Некто из олигархов, к тому времени давно уже опальных и беглых (ныне покойный), призывает [главного] создать и возглавить КНС — «Комитет национального спасения», чтобы избавить страну от возвращения. Именно ему — случайно? Не совсем. Что обсуждали с братьями — каждый со «своим» — в рождественскую ночь «первые лица», конечно, навсегда останется между ними. Но почему результатом этих разговоров является подобное «кадровое» предложение именно [главному]? Трудно сказать — гадать не будем. Наверное, чистая случайность. И в ответ тот, разумеется, скромно отмалчивается — а как бы вы, читатель, на его месте поступили?

Кстати, откуда берется формула «КНС»? «Отмотаем» еще некоторое время назад, уже из января 2012-го. В предыдущем ноябре, за месяц до обозначивших внутриполитическое противостояние выборов в Думу, в финской столице, как бы «в продолжение» провального для нашей страны Заключительного акта 1975 года, проходит тусовка с претенциозным названием «международный круглый стол», тема которой анонсируется следующая: «Хельсинки 2.0: за демократию и верховенство права в России». Открывая ее, Ги Верховстадт — экс-премьер Бельгии, лидер европарламентской фракции ALDE — «Альянс либералов и демократов» — наплевав на презумпцию суверенитета, невиновности и невмешательства во внутренние дела, видимо, на правах «хозяина» сборища, дает собравшимся установку: «Уже сейчас понятно, что результаты предстоящих выборов не будут (!) соответствовать общепринятым стандартам и Конституции России».

Конечно же, бельгийскому еврочиновнику и евродепутату «виднее»; и ладно, если бы так считал только он сам, но в этом уверены были и российские «гости», приехавшие эту установку выслушать и принять эти измышления к руководству. Кто именно? Ждали, по слухам, «пятнистого перестройщика». Но «старый конь» испортил «борозду»: унюхав конъюнктуру, вовремя «заболел». Возраст, понимаете ли. Зато приехал его тезка экс-премьер (тот, что «два процента»). И именно ему организаторами в императивной форме было «рекомендовано» сформировать после «нечестных» выборов в Думу, не дожидаясь выборов президентских, «круглый стол», которому и должна перейти власть, как только итоги голосования сочтут именно «нечестными». Тут как тут ко двору пришелся и забайкальский, тогда, сиделец, которому шустрый [бизнес-кандидат] пообещал премьерство. При этом подложил, правда, «свинью» — столкнул в кастинге с нынешним «главным контролером», что от мечты о власти до сих пор отлепиться никак не может. Ну, что ты с этим сделаешь, если это глубоко личное, можно сказать, интимное:

Мечты — мечты, где ваша сладость?

Исчезли вы — осталась (г)радость…

«Круглый стол» бельгийско-финского происхождения с добавлением солнцевских «двух процентов» и должен был родить и явить нам, страждущим, этот самый КНС, что лондонский беглец предложил российской духовной власти. Которая, однако, видимо не только ленинградских консультаций испугалась, но и тут же последовавших предостережений другого экс-премьера. Того, что еще при главном алкоголике всея страны лишился должности за попытки заменить во внутренней политике пьяный курс трезвым.

А если еще раньше взять, то в памяти всплывает стольный град на верхней Волге, куда аж Бжезинский, ныне покойный, в сентябре того же года пожаловал — на форум мировой политики, который тогда проводился, как потом выяснилось, последним разом. Однако как приехал главный штатный русофоб с другими такими же — так и уехал, несолоно хлебавши, а через неделю после того знаменитая «рокировка» в «тандеме» случилась, после которой только ленивый не пенял уходящей первой «хромой утке», что с горя слабовато за нового-старого предшественника-преемника агитирует. А другие, более адекватные, им отвечали: «Да и слава Богу! Чем меньше — тем лучше, рейтинг выше». Такие вот предвыборные страсти-мордасти.

Тут уж только ленивый параллелей не усмотрит. Особенно с той частью упомянутой закрытой региональной аналитики, где говорится о снюхивании, виноват, о договоренности [одного, другого и бизнес-кандидатов] с оранжевой «Лигой избирателей». Которая в том «многологе» (многостороннем диалоге) представляла отнюдь не избирателей, а вполне себе «болотные» амбиции. И успешно бы их реализовала, не случись раскола левых, когда меньшая, но амбициозная их часть вместе с либералами и «голубыми» поперла на Болотную. А вот другая, менее амбициозная, но более ответственная и, как выяснилось, многочисленная, не погнушавшись альянса с вменяемой частью правых, вышла на Поклонную, с размаху растерев «болотников» мордой по асфальту. Кто помнит — тот знает! И — никогда не забудет.

Не кажется ли вам, читатель, что мы сегодня переживаем некое дежавю? Штатные исполнители играют все те же штатные роли. Только уже без того огонька, что прежде. Постарели, надоело им все, «иных уж нет, а те далече», да и пламенные амбиции уступают место «суровой необходимости»: долг, как известно, платежом красен, особенно внешний и просроченный.

Ну да хрен с ними. Нас больше левые судьбы в этой ситуации интересуют, которые совсем «не в тему» что-то засуетились, не вполне, на скромный взгляд, оправданно. «Бойся равнодушных», «сделай хоть что-нибудь» — все эти лозунги напоминают знаменитую ИКД — имитацию кипучей деятельности. Почему? Очень просто, но тут уже другой экскурс в историю потребуется, который с одной стороны у всех на слуху, а с другой оброс мифами из-за того, что непосредственных его свидетелей давно не осталось: все-таки больше ста лет минуло.

Вот учинила либеральная думская оппозиция февральский переворот и свергла власть. При поддержке и на неуемную радость западным посольствам, особенно британскому. Где в том раскладе были будущие октябрьские — даже язык не поворачивается употребить термин «триумфаторы», ибо речь идет о героях, натурально вытащивших страну с того света и собравших ее по крупицам? Ответ проще некуда: нигде их не было, на политическом горизонте даже не просматривались. Одни, вслед за меньшевиком Валентиновым, известным разве что своими воспоминаниями о В.И. Ленине, посетуют, что «не готов-де Ильич был», другие «бал правили». «А кто мировую войну в гражданскую превратить требовал?», — вступят в полемику их оппоненты.

Неправы ни те, ни другие. Власть в позорном феврале 1917 года свергал так называемый «Прогрессивный блок» — думские либералы и социалисты, по большей части масонствующие. Случайно ли после Октября первым делом, по завету Сан Христофорыча [Бенкендорфа], ложи и запретили? Перечислять партии-участницы не будем, ибо легче назвать тех, кто непричастен к этим «прогрессорам», совместными усилиями разворовавшим военную казну, дорвавшимся до власти и дружно «слившим» великую империю, раздербанив ее на части. Против них лишь две таких партии оказались: православный Союз русского народа и — да-да — большевики! Мотивы в политике важны, но еще важнее результат: не было большевиков среди «февралистов», именно поэтому и приобрели они моральное право узурпировать узурпаторов, сделав тот Октябрь Великим, в противовес, повторимся, грязно позорному «демократическому» февралю, остро пахнущему тленом предательства и измены. И сохранить, унаследовав великую тысячелетнюю русскую историю, несмотря на брожения по этой части даже в собственных рядах.

А теперь, читатель, напряжем воображение и вместе представим:

что большевики в феврале рванули бы к власти в компании с гучковыми-милюковыми-керенскими-родзянками и прочими политическими маргиналами и христопродавцами?

что они под аплодисменты собравшейся своры вынесли бы царский трон из Священного Синода и бросились бы делить портфели в кабинете князя Львова?

что подписались бы под лозунгом «войны до победного конца», в которой русскому народу нечего было приобретать, кроме распада, разрушения, разрухи и голода?

что стали бы завсегдатаями «международных обменов» на форумах, где судьба России решалась в кулуарах и только с позиций «против России, за ее счет и на ее обломках» (а именно так и было)?

Какая участь ждала бы Россию весной 1918 года, когда англичане предлагали большевистскому военному министру Крыленко по сотне рублей за каждый воюющий русский штык? Какой там Брестский мир?! Отдыхает он! Нас, как только развалился бы фронт, ожидали экспедиционные корпуса союзников типа «против немцев», которых когда (и если) добили бы, то на превращенной в плацдарм нашей же территории. Со всеми разрушительными последствиями оного добивания. А корпуса, в соответствии с секретным англо-французским соглашением по разделу страны на «зоны влияния» от декабря 1917 года, остались бы. Вместе с оккупационными администрациями — задолго до Генерального плана Ost, который в этом случае и не потребовался бы.

Большевики потому и стали в труднейшую для страны годину «крюком, на котором она повисла, удержавшись над пропастью», что не участвовали во всей предыдущей вакханалии предательства. Ни на какие мысли не наводит, товарищи (или, может, уже господа) левые? Никаких параллелей с современностью вы не усматриваете? Нет, понятно, конечно, что гении, подобные Ленину, рождаются не каждое столетие. И что на мозги, особенно политические, и особенно в переломные эпохи, всегда имеется как спрос, так и дефицит. Но не до такой же степени! Неужели не понятно, что в нынешней ситуации удел левого, особенно коммунистического движения — плестись в фарватере чужих планов и лозунгов, в роли массовки, а триумфаторами выступят совсем другие? Где оказалась Демплатформа из уже бывшей КПСС после августа 1991 года? В роли отрезанной от власти «шестерки» у ДемРоссии, не так ли? А сейчас какие основания думать, что будет иначе?

«Господа демократы минувшего века», — обращался к февралистам наш относительно недавний еще современник поэт Игорь Тальков, —

Может, вы и хотели проделать все сразу,Только спешка нужна при охоте на блох.А природа не может творить по приказу,И совсем уж понятно — не может и Бог!

Есть ли выход? Есть! Как минимум, не участвовать в разрушении собственной страны! Не становиться соучастниками национального демонтажа, сохраняя собственный патриотический ресурс для настоящего форс-мажора, которого, признаемся, пока не наблюдается, но который, очень возможно, придется пережить. И если придется и вопрос для страны опять встанет о жизни/смерти, вот тогда и только тогда великий лозунг «Никакой поддержки временному правительству!» вам, товарищи, в помощь! Ленинский гений — не только в стратегии, но и в тактике. Ключевые вопросы:

расстановка (классовых) политических сил — в моменте, а не «в целом» (с ее каждодневным уточнением);

движущие силы политического процесса: кто чей, и куда тащит?;

коалиционно-блоковая тактика; это к вопросу о том, следует ли идти вместе с «оранжевыми» либералами, среди которых «поскреби Навального — отыщешь Кудрина»? (Как «поскреб» в свое время Иван Ильин Милюкова и обнаружил там Винавера);

и, в зависимости от всего этого, — выдвигаемые и снимаемые лозунги.

Последний пункт особенно актуален в связи с демагогией об «исчерпанности лимита на революции». Кто вам сказал, что революция — это обязательно «штурм Зимнего»? А до третьеиюльского переворота в Петрограде разве не было такого пути, как переход власти к большевизированным Советам? Это разве не было мирной революцией сверху? И разве партия по предложению Ленина такие решения не принимала? И лозунг «Вся власть Советам!» из-за эсеро-меньшевистского большинства в них со злобы дня не снимала, пусть и временно? Да и после разгрома Советов потребовался месяц отнюдь не мирного развития, чтобы принять соответствующие решения на VI съезде, на две недели опередившие корниловское московское сборище со всеми его разрушительными, на деньги англичан, последствиями. Так не опрометчиво ли, ограничивая себя «лимитами», отказываться от такой революции сверху, становясь на сторону «оранжевого» переворота? В условиях, когда на глазах разрываются связки в либеральном лагере, а в правительстве инициатива переходит к сторонникам госкапитализма? Мы забыли, что это полпути к социализму? Или просто не хотим, не желаем усматривать этих очевидностей? Требует самоудовлетворения обуявший зуд, который перерос в раж?..

Но «Мятеж не может кончиться удачей, / Когда он победит, его [все равно] зовут иначе!». Со временем назовут, чтобы «объяснить», почему не стало страны.

Словом, ломать — не строить: это мы по Украине как раз сейчас, с самого «майдана», проходим. Видим — и идем прямо на разложенные на нашем пути грабли — зубцами вверх, дубиной — от себя. Фашизм, о котором судачат на митингах, — не в конституционных поправках. Он — в двух вещах: в чрезвычайщине пресловутого «коронабесия» и в амбициях рвущегося порулить «оранжизма». Настоящий, «обыкновенный фашизм» — это не про Россию, это — про Европу; именно поэтому и грабли эти разложены как раз на том самом направлении. «И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь!».

Только не надо ставить знак равенства между «короной» и властью, по крайней мере федеральной. Все обстоит ровным счетом наоборот. Имеющий глаза и уши — да увидит и услышит. Бог нам всем в помощь! И да пронесет Россию!