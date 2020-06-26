Москва, , 13:54 — REGNUM Участие в голосовании по поправкам в Конституции примут около 2,5 млн военнослужащих и членов их семей, а также гражданского персонала и ветеранов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 июня заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ.

«Министерством обороны организовано тесное взаимодействие с Центральной избирательной комиссией. Обеспечено участие в голосовании около 2,5 млн военнослужащих, членов их семей, гражданского персонала и ветеранов Вооружённых сил», — заявил Шойгу.

С 12 июня к досрочному голосованию приступили военнослужащие, несущие службу вдали от дома.

«На сегодняшний день их количество составляет 157 тыс. 736 человек», — добавил он.

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