Москва, , 13:54 — REGNUM Расстановка сил в Совете Безопасности ООН может меняться, но благодаря праву вето для его постоянных членов она никогда не выйдет из-под нашего контроля, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 26 июня, комментируя высказывания спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука.

Как сообщалось ранее, Хук заявил, что Россию и Китай ждет «изоляция в ООН», если представители двух этих стран продолжат блокировать в Совете Безопасности резолюции США об оружейном эмбарго в отношении Ирана.

«Американец, конечно, слишком далеко зашел в своих мечтаниях относительно изоляции нашей страны и Китая в мире.

Да, в МАГАТЭ ситуация сейчас сложилась не в пользу сбалансированного, справедливого подхода к решению тех вопросов, которые входят в сферу компетенции этой организации, и подготовленные США антииранские решения там прошли. Но в Совете Безопасности ООН Россия и Китай имеют право вето, и, если будет нужно, они им воспользуются. Оружейное эмбарго в отношении Ирана, как и вся политика Вашингтона в отношении этой страны, — это дестабилизирующий фактор в и без того сложной ситуации на Ближнем Востоке.

Боят ь ся изоляции на международной арене Москве и Пекину не приходится — их поддерживают очень многие страны. Что же касается Совета Безопасности ООН, то расстановка сил в этом политическом органе может меняться, но благодаря праву вето для его постоянных членов она никогда не выйдет из-под нашего контроля. Поблагодарим за это мудрых правителей СССР, которые создали эту систему после Второй мировой войны.

При реформировании ООН право вето для постоянных членов Совета Безопасности обязательно должно быть сохранено», — отметил Михаил Демурин.