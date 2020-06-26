Тбилиси, , 13:49 — REGNUM Главная цель нынешнего правительства Грузии — вступление в НАТО, и Грузия должна быть готова в любой момент стать членом альянса, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, выступая с ежегодным отчетом на заседании парламента 26 июня.

По его словам, НАТО является стратегическим партнером Грузии и гарантом ее безопасности, и сотрудничество с альянсом продолжится по всем направлениям и во всех форматах, в том числе в формате безопасности на Черном море.

В отношении этого, последнего компонента премьер особенно выделил роль и значение действий пограничной полиции Грузии в деле обеспечения все большего присутствия НАТО и его кораблей на Черном море, а также подчеркнул важность повышения качества сотрудничества для достижения конечной цели — вступления в альянс.