Москва, , 13:49 — REGNUM Торжественные мероприятия 24 июня в России прошли на самом высоком уровне. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 июня заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ.

«Торжественные мероприятия прошли в 420 населённых пунктах, в том числе в сирийском Хмеймиме. В них было задействовано около 80 тыс. человек, 1701 единиц техники, 52 воздушных судна», — заявил Шойгу.

«Хотел поблагодарить всех, кто обеспечил проведение парадов и торжественных мероприятий на самом высоком уровне. Прошу Генштаб представить предложения по поощрению личного состава», — подчеркнул он.