Сеул, , 13:55 — REGNUM Южная Корея продолжает наращивать дипломатическое давление на Японию, требуя от неё добросовестной реализации мер в отношении промышленных объектов эпохи Мэйдзи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление представителя Южной Кореи при ЮНЕСКО.

Ким Дон Ги сообщил, что проинформирует представителей 21 страны, входящих в Комитет всемирного наследия, о невыполнении Токио обещаний, связанных с данными объектами.

Напомним, что в 2015 году 23 объекта острова-призрака Хасима, представляющие собой памятники промышленной революции Мэйдзи, на территории которых были мобилизованы южнокорейцы для принудительных работ, были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако несмотря на обещания Японии соблюсти рекомендации Комитета по распространению правдивой информации о принудительном труде, в информационном центре, открывшемся в текущем месяце, не было никаких упоминаний о жертвах трудовой мобилизации среди корейского населения.

Читайте также: МИД Южной Кореи выразил протест Японии за намерение «исказить историю»

Отметим, что 22 июня глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва направила письмо генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азулай, в котором обратилась с просьбой о сотрудничестве и привлечении Японии к ответственности, включая возможность исключения объектов эпохи Мэйдзи из списка Всемирного наследия

Читайте ранее в этом сюжете: Сеул потребует исключить японский остров Хасима из списка ЮНЕСКО — Рёнхап