Минск, , 13:40 — REGNUM В Белоруссии люди хотят жить справедливо, и неудовлетворение этой потребности приведёт к беде — а именно к «майдану». Об этом сегодня, 26 июня в Солигорске (Минская область) заявил Александр Лукашенко.

«Нельзя наклонять людей, чтобы они потеряли всякую надежду», — сообщил Лукашенко, выступая на госпредприятии «Беларуськалий».

Он подверг критике своих соперников по президентской кампании. Напомним, основной соперник бессменно правящего с 1994 года белорусского лидера сейчас находится в тюрьме КГБ.

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«Все наши «альтернативщики» кричат: «Пераменаў, пераменаў!» Естественно, перемены всегда нужны, но никто не говорит, какие перемены. Зарплата будет огромной, но никто не говорит, за счет чего. Но я вам должен сказать откровенно: я — государственник, я не отношусь к людям, которые готовы сегодня на куски порезать и поделить», — заявил Лукашенко.

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Он также рассказал, как спасал Минскую область: «И вранья, и приписок, чего только тут не было. Слава богу, за последнюю пятилетку мы как-то выровнялись. Думаю, что вы не остановитесь и при всех турбулентных обстановках будете двигаться вперед».

Он также напомнил, как в начале 90-х работники Солигорского калийного комбината устроили марш на Минск с социальными требованиями. «Помните, и кастрюлями барабанили, и тарелками. Я тогда был депутатом Верховного Совета, — напомнил Лукашенко. — А не хватало многого, когда я столкнулся с этим вопросом. Но, как сказал губернатор, мы труд, занятость и зарплату поставили тогда во главу угла нашей политики. Хотя и зарплату не с чего было платить».

Лукашенко также рассказал, почему не приватизировал госпредприятие «Беларуськалий». Он также рассказал, что российские бизнесмены предлагали ему взятку за такую сделку, на что правоохранительные органы Белоруссии никак не отреагировали. «В свое время мне предлагали продать его. Вы это помните. Но я рад, что мы этого не сделали. Я тогда установил запретительную цену — $35 млрд, конечно, нам никто не мог заплатить. Цена была жестокая — хотите, покупайте, 50% — пополам делите, покупайте», — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

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