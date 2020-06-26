Киев, , 13:51 — REGNUM Во времена премьер-министра Арсения Яценюка на Украине была разрушена система космического контроля над состоянием лесов, заявил депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский в эфире телеканала Zik.

«После Майдана пришедшая к власти партия «Народный фронт» во главе с Арсением Яценюком разрушила систему космического мониторинга лесных насаждений, которая была создана при Януковиче (Виктор Янукович). Создана с прагматичной целью — контролировать вырубки», — рассказал он.

Дубинский добавил, что, несмотря на смену власти в стране, коррупционные схемы по экспорту сырья в Европу под видом «деловой древесины» продолжают действовать.

«В правительстве понимают, что их дни сочтены и потому хотят как можно больше денег заработать, в том числе и на контрабанде леса», — подчеркнул депутат.

Парламентарий отметил, что вскоре на Украине начнётся нешуточная борьба за управление государственными земельными ресурсами, поскольку земля, на которой нет леса, должна быть передана сначала этому ведомству, а затем приватизирована или продана, согласно закону о рынке земли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральная прокуратура Украины завела уголовное дело в связи с массовой вырубкой лесов на западе страны, из-за которой, возможно, там начались паводки.

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