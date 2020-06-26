Киев, 26 июня 2020, 13:51 — REGNUM Во времена премьер-министра Арсения Яценюка на Украине была разрушена система космического контроля над состоянием лесов, заявил депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский в эфире телеканала Zik.
Дубинский добавил, что, несмотря на смену власти в стране, коррупционные схемы по экспорту сырья в Европу под видом «деловой древесины» продолжают действовать.
Парламентарий отметил, что вскоре на Украине начнётся нешуточная борьба за управление государственными земельными ресурсами, поскольку земля, на которой нет леса, должна быть передана сначала этому ведомству, а затем приватизирована или продана, согласно закону о рынке земли.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральная прокуратура Украины завела уголовное дело в связи с массовой вырубкой лесов на западе страны, из-за которой, возможно, там начались паводки.
Читайте также: На Украине завели уголовное дело из-за возможной вырубки лесов