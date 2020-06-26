Самара, , 13:40 — REGNUM Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров попросил жителей региона принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Данное обращение распространено пресс-службой областного правительства.

В своем обращении Дмитрий Азаров напомнил, что проголосовать можно как дома, так и на участке для голосования. Конституция является компасом развития на годы и десятилетия вперед. И каждый гражданин России, который ощущает себя частью великого народа, должен принять участие в голосовании. За 30 лет, которые прошли с момента принятия нынешней редакции Конституции РФ, произошли изменения, как в стране, так и в мире, да и люди тоже изменились.

Губернатор Самарской области подчеркнул, что в новой редакции Конституции принцип верховенства законов России является главным. В Конституции также должно быть закреплено, что наш культурный код основан на дружбе народов, вере и патриотизме.

Дмитрий Азаров отметил, что в сложный период борьбы с коронавирусной инфекцией в стране была усилена социальная поддержка граждан. И в новой редакции Конституции эти принципы наполняются новым содержанием, становятся конкретными, а поэтому понятными каждому гражданину. В новой редакции гарантируется, что размер заработной платы не может быть ниже прожиточного минимума. Кроме этого, гарантируется индексация социальных выплат и пенсий. И если снова постучится беда, то гражданин не останется с ней один на один.

Глава Самарской области подчеркнул, что в новой редакции Конституции предложено закрепить положение о почитании памяти защитников Отечества и защите исторической правды.

По словам областного губернатора, поправки призваны защитить Россию, как от амбиций безответственных политиков, так и от навязываемых из-за рубежа стандартов Гражданам нужна процветающая и сильная Россия. Ведь она на всех одна. И сейчас мы выбираем будущее для себя и следующих поколений граждан.

«Мы все в ответе за Россию», — в заключении сказал Дмитрий Азаров.

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