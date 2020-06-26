Тбилиси, , 13:33 — REGNUM Главным вызовом для Грузии продолжает оставаться «российская оккупация», заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, выступая с ежегодным отчетом на заседании парламента 26 июня.

«Российская оккупация остается главным вызовом для Грузии, и когда мы говорим о 20% оккупированных наших территорий, мы говорим не только о территориях, потому что это 20% ограниченных прав человека, на 20% ограниченная экономика», — заявил премьер.

По его словам, Российская Федерация, которая осуществляет фактический контроль на этих территориях, несет прямую ответственность за все нарушения прав человека и ограничения, которые происходят в Абхазии и Южной Осетии.

«Мы не должны забывать, что в Абхазии и Южной Осетии тоже живут наши граждане, и им должны быть доступны все те блага, которыми пользуются граждане Грузии», — заявил Гахария.