Москва, 26 июня 2020, 13:31 — REGNUM В любых выборах всегда принимает участие 100% гражданского общества, все, кто считает нужным участвовать в принятии важных для страны решений, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 26 июня, руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина Соколова.
25 июня в России началось предварительное голосование по поправкам в Конституцию. Основной (и последний) день голосования — 1 июля.
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