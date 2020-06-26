Москва, , 13:31 — REGNUM В любых выборах всегда принимает участие 100% гражданского общества, все, кто считает нужным участвовать в принятии важных для страны решений, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 26 июня, руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина Соколова.

25 июня в России началось предварительное голосование по поправкам в Конституцию. Основной (и последний) день голосования — 1 июля.

« Я всегда участвую в выборах. Мне кажется, что принимать участие в принятии важных для страны решений — это правильно. Меня так воспитали. Как именно голосовать — это уже другой вопрос.

Часть общества выступает в роли «безбилетников» и воздерживается от такого участия. Но мне не кажется, что надо кого-то к чему-то принуждать. Так или иначе в любых выборах принимает участие 100% гражданского общества, все, кто считает нужным участвовать в принятии решений « , — отметила Екатерина Соколова.

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