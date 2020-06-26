Москва, , 13:26 — REGNUM Кремль не планирует разбираться с фактами, которые подтверждают возможность неоднократного голосования по поправкам к Конституции России. Об этом 26 июня заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, подобные проверки не входят в компетенцию администрации президента. Представитель Кремля также прокомментировал случай двойного голосования журналиста Павла Лобкова.

Песков отметил, что система по выявлению таких случаев не ставит под сомнение легитимность всего голосования.

Ранее журналист телеканала «Дождь» Павел Лобков заявил, что проголосовал дважды: на своем участке, а также дистанционно, с помощью электронного голосования.

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