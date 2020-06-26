Тбилиси, , 13:28 — REGNUM Интеграция Грузии с Евросоюзом продолжается и должна быть углублена по различным направлениям. Такое заявление сделал премьер-министр страны Георгий Гахария 25 июня, выступая в парламенте с ежегодным отчетом.

Глава грузинского правительства отметил важность сотрудничество со странами ЕС, как фундамента, на основе которого определится будущее Грузии.

«В последующие годы должно быть, как дальнейшее развитие существующих сегодня законодательных рамок с Евросоюзом, так и открытие новых сфер, и тут, разумеется, самым важным компонентом является углубление сотрудничества во всех сферах связи, по всем направлениям», — сказал Гахария.

Он также подчеркнул, что для развития связей с Евросоюзом Грузии необходимо вести активную деятельность в Черном море.

Стоит отметить, что в мае правительство Грузии договорилось с Евросоюзом о займах в размере около $500 млн.