Куала-Лумпур, , 13:32 — REGNUM Премьер-министр Малайзии Мухиддин Ясин заявил, что Малайзия больше не может принимать на своей территории беженцев из Мьянмы. Об этом 26 июня сообщает Reuters.

По его словам, причиной тому стало ухудшение состояния экономики, по которой был нанесен серьезный удар в связи со вспышкой коронавирусной инфекции.

«Мы больше не можем принимать у себя беженцев, так как наши ресурсы и возможности исчерпаны», — приводит агентство слова Ясина, выступившего с заявлением во время телеконференции со странами-участниками АСЕАН.

Напомним, в 2017 году в Мьянме произошел внутренний конфликт, что привело к исходу порядка 700 тыс. человек из страны. Беженцы перебрались в Бангладеш, а также в Малайзию.