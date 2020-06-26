Москва, , 13:21 — REGNUM Россия вправе проводить любые исследования на своей территории, заявил 26 июня журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя недовольство Японии из-за геолого-разведочных работ возле южных Курил.

«В данном случае Россия имеет абсолютно суверенное право на своей территории осуществлять любые виды исследований», — подчеркнул представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее японское правительство направило России протест из-за проведения геологоразведки в южной части Охотского моря. Работы проводились в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, которые в Японии именуют «северными территориями».

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