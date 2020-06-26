Тбилиси, , 13:13 — REGNUM Европейская и евроатлантическая интеграция сегодня фактически продолжается и углубляется и определяет завтрашний день Грузии, заявил на заседании парламента 26 июня премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Он в третий раз за последний месяц предстал перед законодателями, на этот раз с отчетом о работе, проделанной за прошедший год.

По словам премьера, в направлении европейской и евроатлантической интеграции важно как совершенствование законодательной базы Грузии, так и расширение сфер сотрудничества с ЕС.

«В том числе важно углубление сотрудничества в сфере транспорта и коммуникаций, с учетом компонента сотрудничества на Черном море», — заявил Гахария.