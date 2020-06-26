Киев, 26 июня 2020, 13:16 — REGNUM Власти столицы Украины рассматривают возможность ужесточения карантинных ограничений, заявил мэр города Виталий Кличко 26 июня во время брифинга.
Кличко уверен, что рост количества случаев заражения вызван массовым пренебрежением правилами безопасности — люди перестали носить маски, и не соблюдают дистанцию.
Мэр Киева подчеркнул, что в случае продолжительного роста заболеваемости, в городе вновь будут введены жёсткие ограничения.
Напомним, за минувшие сутки на Украине установили очередной антирекорд — выявлено более 1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.
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