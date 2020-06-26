Киев, , 13:16 — REGNUM Власти столицы Украины рассматривают возможность ужесточения карантинных ограничений, заявил мэр города Виталий Кличко 26 июня во время брифинга.

«В последнее время эпидемиологическая ситуация в столице ухудшилась. Вы сами видите, сколько у нас новых случаев в сутки. Ограничения были ослаблены, поскольку мы понимаем, что бизнес должен работать…» — рассказал он.

Кличко уверен, что рост количества случаев заражения вызван массовым пренебрежением правилами безопасности — люди перестали носить маски, и не соблюдают дистанцию.

Мэр Киева подчеркнул, что в случае продолжительного роста заболеваемости, в городе вновь будут введены жёсткие ограничения.

«В том числе, и в работе общественного транспорта. И, подчеркну, мы всё ближе к такому решению», — сказал он.

Напомним, за минувшие сутки на Украине установили очередной антирекорд — выявлено более 1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.

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