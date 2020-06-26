Москва, , 13:07 — REGNUM В Кремле не делают выводов из первых результатах по поправкам в Конституцию России, однако интерес у граждан большой. Об этом 26 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Из первых результатов выводов не делаем. Очевидно, что интерес к голосованию большой. Но выводы делать еще рано, подождите, только началось», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ стартовало в России 25 июня. Граждане России смогут проголосовать в период с 25 по 30 июня, до основного дня голосования, который назначен на 1 июля.

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