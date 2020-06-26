Москва, , 13:06 — REGNUM Количество ложных сообщений о голосовании по поправкам к Конституции России зашкаливает. Об этом 26 июня заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представители СМИ спросили об организации избирательного участка во Владивостоке в багажнике автомобиля. «Если это не фейк, нужно обратиться во Владивостоке в избирательную комиссию», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что необходимо выяснить, является ли такой формат запрещенным. Песков отметил, что даже если такой случай и произошел в действительности, то факта принуждения не выявлено.

Ранее в социальных сетях появился видеоролик, на котором изображен автомобиль с табличкой «УИК 838». Власти Приморья сообщили, что данный пункт является выездным, а не постоянным, как сообщают в социальных сетях.

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