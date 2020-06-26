Москва, , 13:05 — REGNUM

Евгений Примаков уже по сути представил свою программу улучшения работы с соотечественниками за рубежом и иностранным общественным мнением, важнейшей составляющей внешней политики нашей страны, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 26 июня, комментируя назначение Примакова главой Россотрудничества.

Как сообщалось ранее, 25 июня президент России Владимир Путин подписал указ о назначении депутата Госдумы, члена комитета по международным делам Евгения Примакова главой Россотрудничества.

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«Назначение Евгения Примакова главой Россотрудничества, на мой взгляд, стоит приветствовать, а саму его работу на этом посту — поддержать.

Мы знаем Примакова как толкового политического аналитика, журналиста-международника со школой. Но этого мало. В начале июня этого года по итогам состоявшихся в Госдуме парламентских слушаний по вопросу о гуманитарной составляющей международной политики России Евгений Примаков выступил на своей страничке в ФБ с развернутой статьёй. По сути дела, это была его программа серьёзного улучшения работы с соотечественниками за рубежом и иностранным общественным мнением — важнейшей составляющей внешней политики нашей страны. Всем интересующимся этой темой советую её прочитать.