Варшава, , 13:03 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подписал распоряжение о введении на всей территории страны состояния чрезвычайной ситуации второй степени, так называемого Браво-CRP, для противодействия киберугрозам в период проведения президентских выборов, которые пройдут 28 июня. Об этом сообщает «Польское радио» со ссылкой на МВД Польши.

Чрезвычайная ситуация второй степени предполагает усиленный контроль над безопасностью телеинформационных систем органов государственного управления и телеинформационных систем, входящих в состав критической инфраструктуры. Также под контроль ставятся все возможные нарушения безопасности электронных коммуникаций.

Режим ЧС предполагает расширенные возможности по контролю над предприятиями, оказывающими услуги в области электронной связи, а сотрудникам таких предприятий предписывается проявлять повышенную бдительность. Персонал, отвечающий за безопасность систем электронной связи, получает права по немедленному доступу к системам в режиме тревоги, а также вводится круглосуточное дежурство администраторов ключевых систем, и персонала, имеющего право на принятие решений по вопросам безопасности.

ЧС вводится на основании закона от 10 июня 2016 года «О контртеррористической деятельности» и постановления премьер-министра от 25 июля 2016 года «О объеме мероприятий, выполняемых в отдельных аварийных степенях и аварийных степенях CRP». В соответствии с этими документами, ЧС вводит премьер-министр после консультаций с министром внутренних дел и начальником Агентства внутренней безопасности. Чрезвычайная ситуация может быть четырёх степеней.

В последний раз ЧС второй степени в Польше вводилось в период парламентских выборов и выборов в Европарламент.