Куала-Лумпур, , 13:02 — REGNUM Глава малайзийского консультативного совета по исламским организациям Азми Абдул Хамид призвал правительство Индонезии спасти беженцев рохинджа, которые оказались в бедственном положении на пляже Сонуддон в Ачех, сообщает Antara.

«Мы призываем индонезийские власти спасти 94 беженца рохинджа из Мьянмы, оказавшихся на берегу Сонуддон в Ачех, Индонезия», — заявил Азми Абдул Хамид.

«Мы поддерживаем призыв министра иностранных дел Индонезии и стран — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) помочь обеспечить безопасность беженцев рохинджа», — отметил глава малайзийского консультативного совета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Индонезии Ретно Марсуди заявила, что страны АСЕАН должны уделять приоритетное внимание усилиям по репатриации тысяч беженцев народности рохинджа в Мьянму.

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