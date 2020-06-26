Симферополь,
26 июня 2020, 12:57 — REGNUM Бессмысленно рассуждать о том, спас бы Владимир Путин СССР от распада или
нет, а вот что
действительно важно — не допустить, чтобы современная Россия превратилась в поздний СССР, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 26 июня, комментируя высказывания главы Крыма.
Как сообщалось ранее, Сергей Аксёнов в интервью телеканалу «Крым 24» заявил, что СССР не распался бы, если бы страной управлял человек с «подходами и взглядами на жизнь» как у Владимира Путина.
«К этому высказыванию Сергея Аксёнова есть несколько вопросов. Судя по всему, и это, пожалуй, основное, глава российского региона не понимает, что в тот момент, «когда СССР распадался», уже никакой политик, и даже группа политиков, спасти то государство не могли.
Распад СССР — это исторический процесс, вызванный как целенаправленной работой Запада по его разрушению, так и, прежде всего, пороками самой системы, созданной в СССР после смерти Иосифа Виссарионовича Сталина. Сталинского положительного заряда хватило до середины 1960-х годов, потом советская система стала разрушаться. Очень большой вклад в это разрушение внес Никита Хрущёв. Леонид Брежнев процесс деградации приостановил, но его самого хватило только до середины 1970-х.
Приди толковый и верный делу социализма руководитель тогда, в середине 1970-х годов, СССР, думаю, можно было бы спасти. Но он не пришёл.
СССР, напомню, был Союзом Советских Социалистических Республик. Разве не странно предполагать, что Владимир Путин прилагал бы силы к сохранению власти советов и развитию социалистической теории и практики?
Мы, люди, выросшие в СССР и ставшие зрелыми людьми именно при социализме, с большой теплотой и ностальгией вспоминаем то время. Но нельзя превращать его в благостную абстракцию. И тем более — брать на вооружение те или иные политические подходы или решения того времени.
Одним словом, спас бы Владимир Путин СССР от распада или не спас, такая постановка вопроса не имеет смысла. Что действительно важно, так это то, чтобы современная Россия не превратилась в поздний СССР», — отметил Михаил Демурин.