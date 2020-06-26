Симферополь, , 12:57 — REGNUM Бессмысленно рассуждать о том, спас бы Владимир Путин СССР от распада или нет, а вот что действительно важно — не допустить, чтобы современная Россия превратилась в поздний СССР, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 26 июня, комментируя высказывания главы Крыма.

Как сообщалось ранее, Сергей Аксёнов в интервью телеканалу «Крым 24» заявил, что СССР не распался бы, если бы страной управлял человек с «подходами и взглядами на жизнь» как у Владимира Путина.

«К этому высказыванию Сергея Аксёнова есть несколько вопросов. Судя по всему, и это, пожалуй, основное, глава российского региона не понимает, что в тот момент, «когда СССР распадался», уже никакой политик, и даже группа политиков, спасти то государство не могли.

Распад СССР — это исторический процесс, вызванный как целенаправленной работой Запада по его разрушению, так и, прежде всего, пороками самой системы, созданной в СССР после смерти Иосифа Виссарионовича Сталина. Сталинского положительного заряда хватило до середины 1960-х годов, потом советская система стала разрушаться. Очень большой вклад в это разрушение внес Никита Хрущёв. Леонид Брежнев процесс деградации приостановил, но его самого хватило только до середины 1970-х.

Приди толковый и верный делу социализма руководитель тогда, в середине 1970-х годов, СССР, думаю, можно было бы спасти. Но он не пришёл.

СССР, напомню, был Союзом Советских Социалистических Республик. Разве не странно предполагать, что Владимир Путин прилагал бы силы к сохранению власти советов и развитию социалистической теории и практики?

Мы, люди, выросшие в СССР и ставшие зрелыми людьми именно при социализме, с большой теплотой и ностальгией вспоминаем то время. Но нельзя превращать его в благостную абстракцию. И тем более — брать на вооружение те или иные политические подходы или решения того времени.