Исламабад, , 16:43 — REGNUM Министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши подверг критике решение Индии о высылке пакистанских дипломатов. Об этом 26 июня сообщает Reuters.

Реакция главы внешнеполитического ведомства последовала на заявление властей Индии, опубликованное 23 июня о том, что половина сотрудников посольства Пакистана в Нью-Дели будет выслано из страны по обвинению в шпионаже.

По мнению чиновника, решение обусловлено стремлением отвлечь общественное мнение от напряженности, возникшей на индийско-китайской границе.

«Они никак не могут объяснить ситуацию, произошедшую в Ладакхе, они хотят отвлечь общественное мнение», — отметил министр в комментарии агентству.

Как передавало ИА REGNUM, 15 июня на линии соприкосновения войск Индии и Китая произошли ожесточенные столкновения, жертвами которых стали 20 индийских военных, о потерях со стороны КНР не сообщается.