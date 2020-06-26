Липецк, , 12:51 — REGNUM Верховный Суд РФ возложил исполнение обязанностей председателя Липецкого областного суда на Геннадия Буркова. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

Бурков будет исполнять обязанности председателя суда, пока на эту должность не подберут нового кандидата. Документы от претендентов принимают до 28 июня, а одобрить кандидата должен президент РФ.

Председатель Липецкого областного суда Иван Марков ушёл в отставку 23 июня, после 28 лет работы на этом посту.