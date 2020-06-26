Амстердам, , 12:50 — REGNUM Прокуратура Нидерландов предложила перенести рассмотрение дела о крушении рейса MH17 на январь-февраль 2021 года. Об этом 26 июня заявил прокурор Вард Фердинандуссе на заседании суда.

«Если защита и представители родственников нуждаются в большем количестве времени, прокуратура примет это во внимание», — сказал Фердинандуссе. Ранее рассмотрение дела по существу было запланировано на осень 2020 года.

Ранее прокурору Тейс Бергер заявил, что дела трех подозреваемых по делу о крушении МН17 Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко готовы к рассмотрению. Всех троих судят заочно. Интересы Олега Пулатова представляет группа адвокатов.

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