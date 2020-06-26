Москва, , 12:56 — REGNUM Российский президент Владимир Путин может обратиться к нации в преддверии основного дня голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщил 26 июня журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он напомнил, что перед важными голосованиями президент обращается к российским гражданам. Потому не исключено, что такое обращение состоится перед днём голосования.

На 26 июня такое выступление не запланировано, уточнил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня предположение о том, что Путин готовит обращение к гражданам в связи с голосованием по Конституции, появилось в СМИ. Отмечалось, что президент хочет разъяснить значимость вынесенных на голосование поправок и дать им свои интерпретации. Основной день голосования — 1 июля.

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