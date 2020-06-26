Минск, , 12:42 — REGNUM Александр Лукашенко ориентировал граждан на приобретение и развитие своих загородных участков, а также рассказал о скупке недвижимости в Белоруссии жителями Москвы. Об этом он заявил сегодня, 26 июня в Солигорске (Минская область).

Во время поездки Лукашенко ознакомился с работой госмонополиста «Беларуськалий». Он также высказался на ряд самых разных тем, включая жилищную.

«Я хочу, чтобы у каждого белоруса был клочок земли», — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

Сообщается также: «Он призвал, чтобы каждый воспользовался хоть малейшей возможностью приобрести участок земли, даже если в данный момент нет средств построить там дом».

Глава государства уверен: в перспективе это будет правильное решение, будет, куда выехать с семьей и отдохнуть за городом.

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«Почему у нас дорогие квартиры в Минске… Москвичи ринулись просто в Белоруссию. Они деньги не считают, когда покупают в Минске и других городах квартиры», — поведал Лукашенко.

Он сообщил также: «Мы очень много жилья строим для очередников. Суть в том, чтобы своим дать квартиры. А уже все остальное — элитное жилье… Пожалуйста, пусть приезжают москвичи».

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Напомним, в Белоруссии нет частной собственности на землю. Были отмечены случаи отъёма законно построенных частных коттеджей по решению местной бюрократии.

После рейдерского захвата собственности Газпрома в Белоруссии инвестиционная привлекательность постсоветской республики резко сократилась. При этом отмечен большой интерес жителей Москвы к приобретению земли и недвижимости в Московской и других областях России.